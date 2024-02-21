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20:14, 21 февраля 2024Культура

Раскрыто место съемок «Бегущего по лезвию 2099»

Сериал «Бегущий по лезвию 2099» снимут в Чехии

Фото: Stephan Schulz / Globallookpress.com

Съемки сериала «Бегущий по лезвию 2099» от Amazon пройдут в Праге, Чехия. Об этом пишет Screen Daily.

Начало съемочного процесса запланировано на июнь. Режиссером сериала станет Джонатан ван Тюллекен, а британский кинорежиссер Ридли Скотт выступит исполнительным продюсером проекта. Действия кинокартины, предположительно, развернутся через 50 лет после событий последнего фильма.

Ранее Ридли Скотт порассуждал об отказе снимать сиквел «Бегущего по лезвию» и признался, что сожалеет об этом.

В основу оригинального «Бегущего по лезвию» лег рассказ Филипа К. Дика «Снятся ли андроидам электроовцы?». Фильм вышел в 1982 году. Харрисон Форд сыграл в нем лос-анджелесского блэйд-раннера Рика Декарда, который пытается выследить сбежавших из колонии андроидов-репликантов. Лента не была хитом проката, но заслужила популярность в последующие годы, особенно после того, как в 1992-м Ридли Скотт выпустил режиссерскую версию картины.

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