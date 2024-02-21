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20:06, 21 февраля 2024Путешествия

Раскрыты самые популярные города у мужчин-путешественников

Tutu.ru: мужчины-путешественники чаще всего ездят в Ереван и Баку

Фото: Yerevan city / Globallookpress.com

Российские мужчины чаще всего путешествуют внутри страны, а не за рубежом. К такому выводу пришли специалисты сервиса бронирования билетов Tutu.ru, их исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что в 2023 году на общее число авиабронирований у мужчин пришлось 88,6 процента полетов между городами России. На поездах за границу туристы ездят еще реже. В то же время 98,32 процента поездок совершается по железным дорогам внутри страны.

Аналитики также раскрыли самые популярные у мужчин города. По данным сервиса, самолетом они чаще всего добираются до Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Новосибирска. На поездах, помимо обеих столиц, путешественники ездят в Краснодар, Ростов-на-Дону и Адлер. За границу мужчины больше всего летают в Ереван (Армения), Баку (Азербайджан), Ош (Киргизия), Минск (Белоруссия) и Ташкент (Узбекистан).

На февральских праздниках российские туристы массово устремились в Сочи. Загрузка отелей на курорте в конце месяца составит около 70 процентов.

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      Мария Борисова
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