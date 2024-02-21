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17:22, 21 февраля 2024Среда обитания

Россиянка связалась с лжериелтором и потеряла тысячи рублей

Жительница Хабаровска отдала лжериелтору тысячи рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В поисках квартиры жительница Хабаровска решила обратиться к профессионалам. Наткнувшись в сети на объявление о риелторских услугах, женщина, сама того не зная, связалась с мошенником, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

Злоумышленник рассказал, что объект пользуется большим спросом среди потенциальных арендаторов. Увеличить свои шансы в глазах продавца, по словам афериста, можно было, оплатив аренду на месяц вперед. Хабаровчанка доверилась преступнику и перевела на указанные им реквизиты 28 тысяч рублей. О намерениях собеседника женщина узнала лишь на месте. Как оказалось, квартиру и не думали сдавать.

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Подозреваемого задержали. В ходе допроса выяснилось, что полученные деньги мужчина проиграл на спортивных ставках. Возбуждено уголовное дело. Мошеннику грозит до пяти лет колонии. Как отмечается, ему могут вменить и аналогичные эпизоды преступлений.

Ранее по аналогичной схеме обманули жителя другого российского города — Курчатов. Поверив, что объектом заинтересовалось много покупателей, мужчина поспешил отдать деньги продавцу. От предварительного просмотра квартиры он при этом отказался. В итоге россиянин потерял 1,25 миллиона рублей.

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      Виктория Клабукова
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