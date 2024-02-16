Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:53, 16 февраля 2024Среда обитания

Мошенники продали россиянину несуществующую квартиру

Мошенники продали жителю Курчатова несуществующее жилье за 1,25 миллиона рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мошенники продали 51-летнему россиянину несуществующее жилье более чем за миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Курской области.

Инцидент произошел в городе Курчатове. Мужчина увидел в интернете объявление о продаже квартиры по привлекательной цене. Он связался с продавцом и узнал, что желающих купить недвижимость оказалось так много, что предпочтение владелец отдаст тому, кто как можно скорее переведет деньги. В результате россиянин без договора о предварительном просмотре объекта отправил по указанным реквизитам 1,25 миллиона рублей, однако после этого продавец перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов напомнили, что сделки по купле-продажи жилья безопаснее совершать лишь при предварительном просмотре с подробным изучением правоустанавливающих документов. Они призвали отказаться от совершения сделки, если продавец предлагает оплатить товар целиком, перейдя по присланной ссылке, на номер электронного кошелька или телефона.

Ранее в феврале стало известно, что двое иностранцев фиктивно заполучили квартиру одинокого москвича.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные построили «подземный город» под Херсоном. Что в нем есть и для чего он нужен?

      Лодка с тремя рыбаками перевернулась в Каспийском море

      В США анонсировали встречу Блинкена и Ван И

      Предсказано будущее цен на жилье в России

      Командующий ВСУ рассказал о подготовке позиций для отступления под Авдеевкой

      Попавший в больницу Петросян высказался о ближайшем концерте

      Мошенники продали россиянину несуществующую квартиру

      В российском регионе обнаружили схрон с американским и болгарским вооружением

      В США рассказали о преимуществах Т-80 перед Abrams

      Жители коммуналки пожаловались на «кровавую» соседку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше