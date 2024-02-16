Мошенники продали россиянину несуществующую квартиру

Мошенники продали жителю Курчатова несуществующее жилье за 1,25 миллиона рублей

Мошенники продали 51-летнему россиянину несуществующее жилье более чем за миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Курской области.

Инцидент произошел в городе Курчатове. Мужчина увидел в интернете объявление о продаже квартиры по привлекательной цене. Он связался с продавцом и узнал, что желающих купить недвижимость оказалось так много, что предпочтение владелец отдаст тому, кто как можно скорее переведет деньги. В результате россиянин без договора о предварительном просмотре объекта отправил по указанным реквизитам 1,25 миллиона рублей, однако после этого продавец перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов напомнили, что сделки по купле-продажи жилья безопаснее совершать лишь при предварительном просмотре с подробным изучением правоустанавливающих документов. Они призвали отказаться от совершения сделки, если продавец предлагает оплатить товар целиком, перейдя по присланной ссылке, на номер электронного кошелька или телефона.

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