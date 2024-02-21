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15:44, 21 февраля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о приводящей к камням в почках распространенной привычке

Врач Агапкин заявил, что сладкие газировки провоцируют появление камней в почках

Фото: Inna Kapturevska_Ua / Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что частое употребление сладких газировок провоцирует появление камней в почках. Выпуск передачи, в котором специалист предупредил о приводящей к недугу распространенной привычке, доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли сладкая газировка увеличивает риск возникновения камней в почках, предположила, что напиток обладает таким свойством. Врач согласился с утверждением девушки.

«Это действительно так. Это все за счет высокого содержания фосфатов в ней», — заявил специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые могут серьезно навредить здоровью детей и подростков — к ним специалист причислил сладкую газировку и куриное филе. Доктор объяснил, что избыток сахара в рационе в сочетании с недостатком физической нагрузки на 40 процентов снижает наращивание костной массы, которое завершается к 15-16 годам, и ведет к остеопорозу.

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      Олег Давыдов
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