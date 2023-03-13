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17:58, 13 марта 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал самые опасные продукты для детей и подростков

Мясников счел газировку и куриное филе самыми опасными продуктами для детей и подростков

Фото: Olya Detry / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые могут серьезно навредить здоровью детей и подростков — к ним специалист причислил сладкую газировку и куриное филе. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников пояснил, что сладкие газированные напитки неспроста запрещены для продажи в большинстве школ мира. Избыток сахара в рационе в сочетании с недостатком физической нагрузки на 40 процентов снижает наращивание костной массы, которое завершается к 15-16 годам, и ведет к остеопорозу. Доктор призвал взрослых давать детям конфеты и другие сладости как можно реже.

Другим самым опасным продуктом для молодого поколения телеведущий счел куриное филе. Он пояснил, что при выращивании птицы могут использоваться антибиотики и гормоны. Мясников привел в пример опубликованное во Франции исследование, согласно которому у грузчиков, постоянно питавшихся курицей, начались проблемы с щитовидной железой.

«Не приучайте ребенка к еде. Не пичкайте его: "На тебе конфетку, на тебе колбаску". Он должен понимать, что конфета — это табу», — резюмировал доктор.

Ранее Мясников назвал снижающий риск рака продукт. По словам врача, таким свойством обладает печень трески, которая содержит большое количество витамина D.

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Оксана Петина
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