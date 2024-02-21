Россиян призвали полить унитазы уксусом

Эксперты призвали чистить унитаз смесью уксуса и соды

Появляющийся со временем налет на унитазе эксперты посоветовали чистить смесью уксуса и соды. Такой совет дали специалисты «МОС СМИ».

Уксус с содой рекомендуется смешать до пастообразной консистенции. Далее необходимо нанести смесь на проблемные места и оставить на полчаса. Через указанное время необходимо обработать места щеткой и смыть остатки водой.

Также домохозяйки могут смешать соль и сок лимона. Получившийся скраб необходимо нанести на место налета, оставить на 5-10 минут и обработать ершиком.

Ранее эксперты «БелНовостей» рекомендовали избавиться от налета на раковине с помощью соды, уксуса и детского масла. Специалисты посоветовали нанести на влажную тряпку небольшое количество пищевой соды и протереть раковину, чтобы удалить грязь, а затем для избавления от известкового налета протереть поверхность уксусом.