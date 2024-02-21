Среда обитания
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12:04, 21 февраля 2024Среда обитания

Россиян призвали выкидывать букеты цветов по-новому

Россиян захотели обязать сдавать завядшие цветы на переработку

Фото: Unsplash

Завядшие букеты цветов в России захотели выкидывать по-новому — не в мусорный бак, а сдавать на переработку. Обязать россиян так обращаться с этим видом отходов призвал председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец, пишет RT.

Общественник уже обратился с таким предложением к министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову. Автор инициативы отметил, что спрос на букеты цветов, особенно в праздники, очень высокий, но живут срезанные растения примерно неделю. Затем они попадают в мусорку, хотя являются природным ресурсом, подчеркнул Корниец.

Эксперт предлагает запустить в тестовом режиме переработку старых букетов и делать из них удобрения. «К примеру, в Москве, Санкт-Петербурге или ином крупном городе-миллионнике можно было бы установить несколько специализированных контейнеров для таких букетов по согласованию с локальными сельскохозяйственными или экологическими организациями», — предложил общественник.

Активист убежден, что мера поможет сформировать экологическое мышление у россиян и извлечь дополнительную выгоду из самого механизма вторсырья.

Ранее в России предложили создать систему раздельного сбора отходов после ремонта в домах и квартирах. За отдельные площадки для строительного мусора выступили в Российском экологическом операторе (РЭО).

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      Нина Ташевская
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