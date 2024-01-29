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14:00, 29 января 2024Среда обитания

Россиянам захотели помочь выбрасывать мусор после ремонта

РЭО: в России могут появиться отдельные площадки для строительного мусора

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России могут создать систему раздельного сбора отходов, которые не относятся к твердым коммунальным, например отдельные площадки для строительного мусора. О планах помочь россиянам правильно выбрасывать мусор после ремонта рассказали в Российском экологическом операторе (РЭО), пишет РИА Новости.

«Во всем мире используется система, когда формируются отдельные специальные площадки, где стоит отдельный контейнер для кирпичей и других строительных отходов, бункер для крупногабаритных отходов, отдельно стоит контейнер для веток или листвы, отдельно стоит небольшой бак для батареек… Логично, что мы тоже пойдем по пути создания таких площадок, на которых собираются отходы, которые не должны попадать в контейнер для обычных твердых коммунальных отходов, чтобы у людей была легальная возможность от этих отходов избавиться», — рассказал глава РЭО Денис Буцаев.

Замглавы оператора Алексей Макрушин добавил, что нужно разработать более серьезные наказания за сбрасывание всех подряд отходов в один бак, а не в специальные места сбора мусора. Проблема, по словам эксперта, заключается в финансировании создания мощностей и организации вывоза отходов.

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Часть отходов в РЭО предлагают финансировать в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) — например, за правильную утилизацию шин и электроники потребители платить не будут. «Вывоз же строительных отходов, образующихся у населения, видимо, придется финансировать в рамках деятельности региональных операторов», — предположил замглавы РЭО.

Ранее стало известно, что цвета мусорных контейнеров для раздельного сбора пластика, стекла и бумаги станут одинаковыми по всей России. Норму собираются закрепить законом в ближайшее время.

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      Нина Ташевская
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