Россиянам назвали особенность лихорадки денге

Профессор Чумаков: вакцинация не поможет от лихорадки денге

Вакцинироваться от лихорадки денге, которой российские туристы массово заражаются на Шри-Ланке, бессмысленно. Такую особенность заболевания назвал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков телеканалу «360».

Эксперт отметил, что существует вакцина от денге, однако, когда человек делает прививку, вырабатываются антитела. «А у вируса денге такой есть феномен, что антитела, наоборот, помогают заражаться этим вирусом. Это антителозависимое усиление называется. Комплекс антител с вирусом проникает в клетки даже проще, чем просто вирус», — объяснил профессор.

Лихорадка при заражении вирусом денге отличается продолжительностью и побочными эффектами, возможны поражение сердца, суставов. Чумаков напомнил, что нужно использовать репелленты, чтобы комары не кусали.

Ранее стало известно, что российские туристы жалуются на распространение опасного вируса денге на Шри-Ланке. Сейчас на популярном курортном острове зафиксированы десятки случаев заражения. По имеющимся данным, одну из гражданок России, подхвативших инфекцию, спасти не удалось.