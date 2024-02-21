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09:07, 21 февраля 2024Забота о себе

Россиянам объяснили склонность к перееданию в холода

Нутрициолог Черногузов объяснил переедание в холода нехваткой витаминов

Фото: Unsplash

Склонность к перееданию в холода появляется из-за нехватки солнечного света, дефицита витаминов и еще по ряду факторов, заявил нутрициолог, фитнес-тренер Денис Черногузов. Их специалист перечислил в беседе с «Лентой.ру».

Черногузов объяснил: зимой россияне сталкиваются с недостатком солнечного света, из-за чего жиры расходуются более активно. Помимо этого, в холодное время года организму требуется больше энергии на поддержание тепла тела, для чего ему нужно больше еды.

Казалось бы, в этом случае пища превратится в энергию и не принесет вреда фигуре. Однако если в попытке восполнить запасы топлива в организме питаться чипсами и шоколадками, есть придется практически непрерывно, что и приведет к лишнему весу. Если же обращать внимание на качество еды и выбирать долгие углеводы, организм получит энергию на теплообмен, а не запасы жира

Денис Черногузовнутрициолог, фитнес-тренер

Еще одной причиной Черногузов назвал психологический фактор. По его словам, зимой все люди более склонны к апатии и грусти, чем летом. Как отметил нутрициолог, в попытках поднять себе настроение многие тянутся к любимой еде, так как в процессе приема пищи организм вырабатывает гормон радости серотонин. Совсем отказываться от еды в качестве моральной поддержки Черногузов не рекомендовал, но призвал соблюдать принцип умеренности.

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Также, по словам собеседника «Ленты.ру», склонность к перееданию может быть обусловлена сезонным дефицитом витаминов. Зимой в большинстве овощей и фруктов значительно сокращается содержание витаминов и минералов, из-за чего организм в попытках получить их начинает чаще требовать еды. В связи с этим Черногузов посоветовал россиянам обратить внимание на свой рацион и при необходимости сбалансированность его.

Ранее журналисты Men Today описали идеальную утреннюю зарядку для похудения. Для начала было рекомендовано выполнить 20 отжиманий и 20 приседаний, затем лодочку, после — поднимать руки вверх одновременно с ногами, при этом не сгибая локти и колени. Последним упражнением станет планка с утяжелением.

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      Наталья Обрядина
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