Названа идеальная утренняя зарядка для похудения

Журналисты Men Today назвали идеальную утреннюю зарядку для похудения. Об этом сообщается в материале издания.

Источник посоветовал уделять на тренировки десять минут перед завтраком. По мнению журналистов, комплекс поможет проработать мышцы и разбудит организм после ночного сна. Для начала нужно выполнить 20 отжиманий и 20 приседаний.

Далее идет упражнение лодочка, при котором нужно лечь на живот, вытянув руки вперед, а ноги — назад. На вдохе нужно поднять руки вверх одновременно с ногами, при этом не сгибая локти и колени. Последним упражнением стала планка с утяжелением.

23 сентября журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для мужчин старше 40 лет. Необходимо делать шаги в полуприседе, планку, приседания, выпады и отжимания.