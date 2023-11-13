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18:21, 13 ноября 2023Спорт

Названа идеальная утренняя зарядка для похудения

Фото: Unsplash

Журналисты Men Today назвали идеальную утреннюю зарядку для похудения. Об этом сообщается в материале издания.

Источник посоветовал уделять на тренировки десять минут перед завтраком. По мнению журналистов, комплекс поможет проработать мышцы и разбудит организм после ночного сна. Для начала нужно выполнить 20 отжиманий и 20 приседаний.

Далее идет упражнение лодочка, при котором нужно лечь на живот, вытянув руки вперед, а ноги — назад. На вдохе нужно поднять руки вверх одновременно с ногами, при этом не сгибая локти и колени. Последним упражнением стала планка с утяжелением.

23 сентября журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для мужчин старше 40 лет. Необходимо делать шаги в полуприседе, планку, приседания, выпады и отжимания.

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      Анастасия Борисова
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