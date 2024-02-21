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20:00, 21 февраля 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли неожиданную пользу чайного гриба

Биолог Опарин: комбуча помогает замедлить процессы старения

Фото: chomplearn / Shutterstock / Fotodom

Комбуча, также известная как чайный гриб, содержит множество витаминов и имеет антиоксидантные свойства. Неожиданную пользу напитка россиянам раскрыл биолог Роман Опарин, передает Life.ru.

Специалист рассказал, что комбуча содержит витамины группы В, витамин С, а также железо, цинк и магний. Помимо этого, антиоксидантные свойства продукта способствуют замедлению процессов старения. Однако биолог предупредил, что для некоторых людей комбуча может быть вредна.

«Несмотря на многочисленные полезные свойства, употребление комбучи не рекомендуется людям с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта: например, язвенной болезнью или синдромом раздраженного кишечника», — предупредил Опарин.

Ранее врач-гастроэнтеролог Ольга Абанина заявила, что комбуча может заменить энергетики. Она указала на то, что комбуча состоит из симбиоза бактерий и дрожжей, который на протяжении многих столетий используется для изготовления тонизирующих и утоляющих жажду напитков.

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