Гастроэнтеролог предложила безопасную замену энергетикам

Гастроэнтеролог Ольга Абанина: комбуча может заменить энергетики

Напиток на основе чайного гриба, или комбуча, может заменить энергетики, сообщила врач-гастроэнтеролог Ольга Абанина. Безопасную замену энергетикам она предложила в беседе с изданием Ura.ru.

Она указала на то, что комбуча состоит из симбиоза бактерий и дрожжей, который на протяжении многих столетий используется для изготовления тонизирующих и утоляющих жажду напитков. «Можно пить как в теплом, так и охлажденном виде. Чайный гриб хорошо утоляет жажду, особенно в жару, и помогает поддерживать тонус», — отметила Ольга Абанина.

При этом она призвала скептически относиться к утверждениям о многосторонней пользе напитка из чайного гриба. По словам врача, научных исследований, подтверждающих лечебные свойства комбучи, нет. Эксперименты, нацеленные на его изучение, по ее словам, не выявили целебного эффекта напитка на организм человека. «Чайный гриб следует с осторожностью употреблять при острых состояниях, воспалительном процессе и обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта», — предостерегла Абанина.

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