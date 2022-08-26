Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Гастроэнтеролог предложила безопасную замену энергетикам

Гастроэнтеролог Ольга Абанина: комбуча может заменить энергетики

Фото: Harrison Kugler / Unsplash

Напиток на основе чайного гриба, или комбуча, может заменить энергетики, сообщила врач-гастроэнтеролог Ольга Абанина. Безопасную замену энергетикам она предложила в беседе с изданием Ura.ru.

Она указала на то, что комбуча состоит из симбиоза бактерий и дрожжей, который на протяжении многих столетий используется для изготовления тонизирующих и утоляющих жажду напитков. «Можно пить как в теплом, так и охлажденном виде. Чайный гриб хорошо утоляет жажду, особенно в жару, и помогает поддерживать тонус», — отметила Ольга Абанина.

При этом она призвала скептически относиться к утверждениям о многосторонней пользе напитка из чайного гриба. По словам врача, научных исследований, подтверждающих лечебные свойства комбучи, нет. Эксперименты, нацеленные на его изучение, по ее словам, не выявили целебного эффекта напитка на организм человека. «Чайный гриб следует с осторожностью употреблять при острых состояниях, воспалительном процессе и обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта», — предостерегла Абанина.

Материалы по теме:
Чайный гриб вернулся из забытья и завоевал мир. Так ли полезна комбуча, как все привыкли думать?
Чайный гриб вернулся из забытья и завоевал мир.Так ли полезна комбуча, как все привыкли думать?
14 августа 2022
Простой советский суперфуд. Рыбий жир снова в моде. С какими опасными болезнями он помогает бороться?
Простой советский суперфуд.Рыбий жир снова в моде. С какими опасными болезнями он помогает бороться?
24 августа 2022

Ранее пчеловод Даури Тугуш предупредил о вреде добавления меда в кипяток. Он рассказал, что в этом случае мед теряет свои полезные свойства, а также вырабатывает яд.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о готовности чеченских подразделений «смело идти на Европу»
В российском кафе появится «улучшающий сон» бургер с мухомором за 1299 рублей
Руководителя Института подготовки юридических кадров СБУ задержали за госизмену
У устроившего стрельбу в московском кафе россиянина изъяли шесть единиц оружия
«Аэрофлот» задумал закупить 323 российских самолета
Нарколог назвал наиболее подверженные алкоголизму профессии
Мужчина разменял деньги в магазине и неожиданно выиграл 15 миллионов рублей
Moderna подала в суд на Pfizer за нарушение патентных прав
Британцам предрекли выбор между отоплением и едой на Рождество
Раскрыта стоимость самой дешевой комнаты в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.