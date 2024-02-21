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16:28, 21 февраля 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли способ отличить некачественный хлеб

Биолог Лялина: некачественный хлеб обычно легкий и имеет неестественный цвет

Фото: Bas Peperzak / Unsplash

Чтобы выбрать качественный хлеб в магазине, нужно обращать внимание на его цвет, текстуру и вес, считает исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Способ отличить хороший продукт от некачественного она раскрыла в беседе с «Известиями».

Лялина указала, что некачественный хлеб обычно имеет неестественный цвет, неравномерную или слишком твердую текстуру и слипается при сдавливании. Кроме того, по словам специалистки, он слишком легкий. Запах некачественного хлеба может быть неестественным, гнилым или химическим, говорит биолог. «Это может быть признаком его порчи или загрязнения», — уточнила Лялина.

Специалистка отметила, что некоторые производители используют некачественное зерно, которое имеет примеси опасных для человека пестицидов и тяжелых металлов. По ее словам, определить на глаз наличие подобных веществ невозможно, поэтому при выборе хлеба нужно обращать внимание на его состав и цену. «Некачественный хлеб часто содержит большое количество добавок и консервантов, которые могут быть вредными для здоровья, вызывать аллергии и негативно влиять на пищеварительную систему», — отметила Лялина.

Если на хлебе через два-три дня появляются гниль и плесень, это указывает на нарушение условий производства, предупредила биолог. Например, продукт изготовили при неправильной температуре, влажности или в антисанитарных условиях. «Такой хлеб может быть опасным для здоровья», — предостерегла Лялина. Она добавила, что хороший хлеб должен иметь природный цвет, хорошо пропеченную корку и мягкую текстуру.

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