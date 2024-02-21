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18:52, 21 февраля 2024Путешествия

Россиянам раскрыли способ защититься от странного вируса на Пхукете

Врач Бережная посоветовала россиянам вакцинироваться перед поездками на Пхукет

Фото: Akash Rai / Unsplash

Российским путешественникам стоит вакцинироваться от гриппа перед поездкой на тайский курорт Пхукет, где наблюдается вспышка странного вируса. Такой способ защититься от инфекции Life.ru раскрыла врач общей практики Марина Бережная.

Кроме того, медик посоветовала туристам сделать коклюшно-дифтерийно-столбнячную прививку АКДС. Она добавила, что без лабораторных исследований невозможно определить конкретный возбудитель заболевания, а значит и говорить о новом вирусе преждевременно.

«Это может быть просто один из давно известных вирусов, характерных для конкретной территории», — отметила врач.

Ранее отдыхающих на Пхукете туристов предупредили о появлении странного вируса. Подхватившие инфекцию россияне несколько недель страдают от сильного кашля и высокой температуры.

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      Мария Борисова
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