Россиянам раскрыли способ защититься от странного вируса на Пхукете

Врач Бережная посоветовала россиянам вакцинироваться перед поездками на Пхукет

Российским путешественникам стоит вакцинироваться от гриппа перед поездкой на тайский курорт Пхукет, где наблюдается вспышка странного вируса. Такой способ защититься от инфекции Life.ru раскрыла врач общей практики Марина Бережная.

Кроме того, медик посоветовала туристам сделать коклюшно-дифтерийно-столбнячную прививку АКДС. Она добавила, что без лабораторных исследований невозможно определить конкретный возбудитель заболевания, а значит и говорить о новом вирусе преждевременно.

«Это может быть просто один из давно известных вирусов, характерных для конкретной территории», — отметила врач.

Ранее отдыхающих на Пхукете туристов предупредили о появлении странного вируса. Подхватившие инфекцию россияне несколько недель страдают от сильного кашля и высокой температуры.