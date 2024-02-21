Россияне бросились скупать один вид товаров для дома

«Всеинструменты.ру»: за год спрос россиян на бесперебойники вырос на 51 процент

В январе 2024 года спрос россиян на различные источники бесперебойного питания (ИБП) увеличился на 51 процент по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. О том, что они фактически бросились скупать один вид товаров для дома, «Ленте.ру» сообщили аналитики онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

По данным специалистов, сильнее всего интерес к инструментам автономного доступа к электричеству и отоплению относительно января прошлого года взлетел в Екатеринбурге — в три раза. Кроме того, такими товарами чаще других россиян интересовались жители Воронежа (плюс 100 процентов за год), Петербурга (плюс 97 процентов), Москвы (плюс 56 процентов) и Ростова-на-Дону (плюс 36 процентов).

Эксперт «Всеинструменты.ру» Яна Матлаш посоветовала приобрести генератор тем, кто сталкивается с частыми и длительными отключениями электричества в доме. Для того чтобы правильно рассчитать его мощность, она предложила сложить потребляемую мощность всех подключаемых потребителей и сделать запас в 10-15 процентов. Генератор станет мощным источником электроэнергии для питания котла, освещения, холодильника и других бытовых приборов, однако если стоит цель на несколько часов поддерживать работу котла, можно обойтись и без него и купить более компактный ИБП, работающий на батарейках, отметила Матлаш.

Ранее в феврале стало известно, что россияне бросились покупать мебель.