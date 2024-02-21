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17:20, 21 февраля 2024Путешествия

Россияне описали обстановку около визового центра Китая словом «нервная»

TourDom: перед визовым центром КНР в Москве образовалось столпотворение

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россияне описали обстановку около визового центра КНР в Москве словом «нервная». Об этом пишет портал TourDom.

Отмечается, что с утра среды, 21 февраля, перед зданием визового центра образовалось столпотворение из желающих подать документы. Один из очевидцев рассказал, что такая обстановка связана с окончанием каникул по случаю китайского Нового года.

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Центр не работал в период с 12 по 16 февраля, поэтому в настоящее время наблюдаются большие очереди. «Вчера стояли шесть часов, — заявил собеседник издания. — Сегодня вообще какой-то сбой. Выдача талончиков не работает».

Ранее в феврале иностранные туристы массово устремились в Россию в 2023 году благодаря одному нововведению — электронным визам. По данным АТОР, по итогам года турпоток иностранцев в РФ вырос в три с лишним раза. Всего за год в страну въехали 15,5 миллиона граждан других государств.

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      Фариза Бацазова
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