Россияне описали обстановку около визового центра Китая словом «нервная»

TourDom: перед визовым центром КНР в Москве образовалось столпотворение

Россияне описали обстановку около визового центра КНР в Москве словом «нервная». Об этом пишет портал TourDom.

Отмечается, что с утра среды, 21 февраля, перед зданием визового центра образовалось столпотворение из желающих подать документы. Один из очевидцев рассказал, что такая обстановка связана с окончанием каникул по случаю китайского Нового года.

Центр не работал в период с 12 по 16 февраля, поэтому в настоящее время наблюдаются большие очереди. «Вчера стояли шесть часов, — заявил собеседник издания. — Сегодня вообще какой-то сбой. Выдача талончиков не работает».

Ранее в феврале иностранные туристы массово устремились в Россию в 2023 году благодаря одному нововведению — электронным визам. По данным АТОР, по итогам года турпоток иностранцев в РФ вырос в три с лишним раза. Всего за год в страну въехали 15,5 миллиона граждан других государств.

