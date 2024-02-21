Россияне столкнулись с проблемой при оплате заказов на Wildberries

Wildberries временно перестал принимать оплату заказов картами Mastercard

Клиенты крупного маркетплейса Wildberries (WB) столкнулись с проблемой при оплате заказов банковскими картами Mastercard. О трудностях стало известно 20 февраля, сообщает ТАСС.

В самом маркетплейсе пообещали решить эту проблему и рекомендовали своим клиентам оплачивать заказы другими картами. В онлайн-ретейлере уточнили, что у пользователей по-прежнему есть возможность осуществлять операции с помощью «WB Кошелька», картами «Мир», через СБП или Sber Pay.

В то же время проблемы с картами Mastercard возникли не только при оплате заказов, но и при попытках пользователей привязать их к своему личному кабинету. На этом фоне в маркетплейсе пообещали «как можно скорее нормализовать работу с картами Mastercard». «О восстановлении возможности оплаты с помощью Mastercard сообщим дополнительно», — резюмировали в пресс-службе WB.

В конце января 2024 года в Координационном центре доменов сообщили о массовых сбоях в работе популярных сайтов. Пользователи жаловались на проблемы с доступом к нескольким десяткам сервисов, среди которых — онлайн-кинотеатры, сайты маркетплейсов, банков и другие площадки. В крупных онлайн-ретейлерах, включая Wildberries и Ozon, позже заявили, что на их стороне не было замечено никаких сбоев.

