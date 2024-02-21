Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:30, 21 февраля 2024Экономика

Россияне столкнулись с проблемой при оплате заказов на Wildberries

Wildberries временно перестал принимать оплату заказов картами Mastercard

Фото: Artem Priakhin / Globallookpress.com

Клиенты крупного маркетплейса Wildberries (WB) столкнулись с проблемой при оплате заказов банковскими картами Mastercard. О трудностях стало известно 20 февраля, сообщает ТАСС.

В самом маркетплейсе пообещали решить эту проблему и рекомендовали своим клиентам оплачивать заказы другими картами. В онлайн-ретейлере уточнили, что у пользователей по-прежнему есть возможность осуществлять операции с помощью «WB Кошелька», картами «Мир», через СБП или Sber Pay.

В то же время проблемы с картами Mastercard возникли не только при оплате заказов, но и при попытках пользователей привязать их к своему личному кабинету. На этом фоне в маркетплейсе пообещали «как можно скорее нормализовать работу с картами Mastercard». «О восстановлении возможности оплаты с помощью Mastercard сообщим дополнительно», — резюмировали в пресс-службе WB.

В конце января 2024 года в Координационном центре доменов сообщили о массовых сбоях в работе популярных сайтов. Пользователи жаловались на проблемы с доступом к нескольким десяткам сервисов, среди которых — онлайн-кинотеатры, сайты маркетплейсов, банков и другие площадки. В крупных онлайн-ретейлерах, включая Wildberries и Ozon, позже заявили, что на их стороне не было замечено никаких сбоев.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года. Что не устраивает немецкую общину полуострова?

      «Британский совет» вел разведку в Херсонской области в интересах Киева

      В российском регионе четыре человека пострадали при обрушении портового крана

      В Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры

      Британский миллиардер стал совладельцем «Манчестер Юнайтед»

      Инстасамка выпустит кавер на хит Кати Лель «Мой мармеладный»

      Apple вернула лидерство на европейском рынке смартфонов

      Последствия разведения признанного наркотиком цветка попросили объяснить

      Информатор ФБР по делу Хантера Байдена заявил о связах с российской разведкой

      На Урале нашли виновного в организации БДСМ-вечеринки в Окружном доме офицеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше