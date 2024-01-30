В России произошел масштабный сбой в работе интернета. Самые популярные сайты и сервисы оказались недоступны

Координационный центр доменов: проблема с доступом к сайтам в зоне .ru устранена

Техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена. Об этом во вторник, 30 января, сообщили в Координационном центре доменов.

В Центре добавили, что неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен.

Пользователи жаловались на проблемы с доступом к нескольким десяткам сервисов

Вечером 30 января в работе многих российских сайтов с доменом .ru произошел массовый сбой. Из данных портала Downradar следовало, что пользователи жаловались на проблемы с доступом к нескольким десяткам сервисов, среди которых — онлайн-кинотеатры, сайты маркетплейсов, банков и другие площадки.

IT-эксперт Филипп Кулин допустил, что проблемы в доменной зоне .ru могли быть связаны с неполадками с DNSSEC — набором протоколов, обеспечивающих безопасность пользователей сети и используемых для предотвращения некоторых кибератак.

Что такое DNSSEC? DNSSEC — это инструмент для проверки подлинности ответа от DNS-сервера. Он нужен для защиты от подмены IP-адресов. Благодаря этому пользователи защищены от фишинга, а сайт — от кибератак различного типа «отравления» трафика.

Позже эту информацию подтвердил в официальном заявлении Координационный центр доменов.

В Роскомнадзоре, комментируя сбои российского сегмента интернета, в ответе на запрос «Ленты.ру» сообщили, что часть сайтов доменной системы .ru работают в штатном режиме.

В Минцифры уточнили, что проблема связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Это расширение протокола DNS, стабильная работа которого гарантирует целостность данных. В ведомстве пообещали, что в ближайшие сроки доступ к сайтам в российской доменной зоне будет восстановлен, проблема уже решена для клиентов Национальной системы доменных имен.

Возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC Координационный центр доменов

Проблему с доступом к российским сайтам устранили

Техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, была устранена через несколько часов. Об этом сообщили в пресс-службе Координационного центра доменов.

Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена. Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен Координационный центр доменов

В крупнейший российских банках сообщили РИА Новости, что банкоматы и платежные терминалы работают штатно, сбоев не наблюдается.

В свою очередь, маркетплейсы Ozon и Wildberries заявили, что проверили свои системы — на их стороне сбоев нет, передает ТАСС. В Ozon пообещали, что сроки выдачи заказов, которые надо было забрать сегодня, продлят на два дня, чтобы клиенты успели их забрать. Wildberries также продлит срок хранения товара.

