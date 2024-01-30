Вызвавшую недоступность российских сайтов проблему устранили

Координационный центр устранил проблему, вызвавшую недоступность сайтов в России

Техническую проблему, которая вызвала недоступность российских сайтов, устранили. Об этом РИА Новости сообщили в Координационном центре доменов.

«Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена», — уточнили в пресс-службе.

Собеседник агентства также предупредил, что «неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен».

Вечером во вторник, 30 января, в работе ряда российских сайтов с доменом .ru произошел массовый сбой. Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к нескольким десяткам сервисов, в их числе — онлайн-кинотеатры, сайты маркетплейсов, банков и другие площадки.

В официальном заявлении Координационного центра доменов было сказано, что перебои в работе сайтов связаны с технической проблемой с инфраструктурой DNSSEC.

Позже Минцифры России в своем Telegram-канале проинформировало, что в ближайшие сроки доступ к сайтам в российской доменной зоне будет восстановлен. В ведомстве подтвердили, что проблема связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Это расширение протокола DNS, стабильная работа которого гарантирует целостность данных.