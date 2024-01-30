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21:15, 30 января 2024Интернет и СМИ

Минцифры сообщило о работе над доступом к российским сайтам

Минцифры сообщило о скором восстановлении доступа к российским сайтам

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Минцифры России в своем Telegram-канале сообщило, что в ближайшие сроки доступ к сайтам в российской доменной зоне будет восстановлен, проблема уже решена для клиентов Национальной системы доменных имен.

В ведомстве уточнили, что проблема связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Это расширение протокола DNS, стабильная работа которого гарантирует целостность данных.

Во вторник, 30 января, в работе многих российский сайтов с доменом .ru произошел массовый сбой. Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к нескольким десяткам сервисов, в их числе — онлайн-кинотеатры, сайты маркетплейсов, банков и другие площадки.

Ранее сообщалось, что массовый сбой произошел в работе видеохостинга YouTube. Больше всего жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего на неисправную работу пожаловались более пяти тысяч россиян.

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      Марина Совина
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