Минцифры сообщило о работе над доступом к российским сайтам

Минцифры сообщило о скором восстановлении доступа к российским сайтам

Минцифры России в своем Telegram-канале сообщило, что в ближайшие сроки доступ к сайтам в российской доменной зоне будет восстановлен, проблема уже решена для клиентов Национальной системы доменных имен.

В ведомстве уточнили, что проблема связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Это расширение протокола DNS, стабильная работа которого гарантирует целостность данных.

Во вторник, 30 января, в работе многих российский сайтов с доменом .ru произошел массовый сбой. Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к нескольким десяткам сервисов, в их числе — онлайн-кинотеатры, сайты маркетплейсов, банков и другие площадки.

Ранее сообщалось, что массовый сбой произошел в работе видеохостинга YouTube. Больше всего жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего на неисправную работу пожаловались более пяти тысяч россиян.