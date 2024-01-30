В Роскомнадзоре высказались о сбоях в российском сегменте интернета

Роскомнадзор: провайдеры и владельцы автономных систем НСДИ ЦМУ, работают штатно

В Роскомнадзоре прокомментировали сбои российского сегмента интернета. В ведомстве в ответе на запрос «Ленты.ру» сообщили, что часть сайтов доменной системы .ru работают в штатном режиме.

«Рекомендуем обратиться в Технический центр Интернет (ТЦИ). Функционал управления доменной зоной .ру находится в их зоне ответственности. Провайдеры и владельцы автономных систем, использующие резолвинг Национальной системы доменных имен (НСДИ) ЦМУ, работают штатно. Соответствующая рекомендация направлена ЦМУ владельцам всех автономных систем зоны . ру», — заявили в пресс-службе.

Вечером 30 января в работе российских сайтов с доменом .ru произошел массовый сбой. Многие сервисы перестали открываться.

Перебои в работе российских сайтов связаны с технической проблемой с инфраструктурой DNSSEC, говорится в официальном заявлении Координационного центра доменов. DNSSEC — это инструмент для проверки подлинности ответа от DNS-сервера. Он нужен для защиты от подмены IP-адресов. Благодаря этому пользователи защищены от фишинга, а сайт — от кибератак различного типа, «отравления» трафика.

В Минцифры также подтвердили, что в зоне .RU возникла техническая проблема, «связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC». В ведомстве пообещали в скором времени восстановить доступ к сайтам.