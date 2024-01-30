Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:36, 30 января 2024Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре высказались о сбоях в российском сегменте интернета

Роскомнадзор: провайдеры и владельцы автономных систем НСДИ ЦМУ, работают штатно

Фото: seth schwiet / Unsplash

В Роскомнадзоре прокомментировали сбои российского сегмента интернета. В ведомстве в ответе на запрос «Ленты.ру» сообщили, что часть сайтов доменной системы .ru работают в штатном режиме.

«Рекомендуем обратиться в Технический центр Интернет (ТЦИ). Функционал управления доменной зоной .ру находится в их зоне ответственности. Провайдеры и владельцы автономных систем, использующие резолвинг Национальной системы доменных имен (НСДИ) ЦМУ, работают штатно. Соответствующая рекомендация направлена ЦМУ владельцам всех автономных систем зоны . ру», — заявили в пресс-службе.

Вечером 30 января в работе российских сайтов с доменом .ru произошел массовый сбой. Многие сервисы перестали открываться.

Перебои в работе российских сайтов связаны с технической проблемой с инфраструктурой DNSSEC, говорится в официальном заявлении Координационного центра доменов. DNSSEC — это инструмент для проверки подлинности ответа от DNS-сервера. Он нужен для защиты от подмены IP-адресов. Благодаря этому пользователи защищены от фишинга, а сайт — от кибератак различного типа, «отравления» трафика.

В Минцифры также подтвердили, что в зоне .RU возникла техническая проблема, «связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC». В ведомстве пообещали в скором времени восстановить доступ к сайтам.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Сметанина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минцифры сообщило о работе над доступом к российским сайтам

      Дипломат заявил о росте интереса развитых стран Запада к БРИКС

      ВВС Украины назвали австралийские F/A-18 «летающим хламом»

      Главный исследователь НЛО в США пожаловался на конспирологов в правительстве

      Польша попросила Германию креативно возместить потери Второй мировой

      Молодежь панически боится 30-летия. Почему она помешалась на омоложении, но все равно выглядит старше своих лет?

      В МИД России прокомментировали осквернение памятника в Ереване

      Россиянам рассказали об особенностях получения шенгенских виз в 2024 году

      В Европе назвали украинские товары дестабилизирующими рынок

      Умер бывший участник групп «Мифы» и «Машины времени» Юрий Ильченко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше