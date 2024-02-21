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15:22, 21 февраля 2024Россия

Россиянин попытался снять похмелье нетрадиционным способом и устроил взрыв

Житель Сочи попытался снять похмелье газом и устроил взрыв

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Житель сочинского поселка Раздольное попал в реанимацию после того, как попытался снять похмелье нетрадиционным способом. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

По информации издания, 22-летний россиянин в течение ночи употреблял алкогольные напитки. Наутро мужчина плохо себя почувствовал, но похмелиться оказалось нечем, поэтому он решил открыть газ, посчитав, что от этого ему станет легче. Когда метан заполнил помещение, произошел взрыв. В результате пострадавшего госпитализировали с 70 процентами ожогов тела.

К посту также прикреплены фотографии кухни россиянина. На снимках видно, что помещение сильно обгорело, а часть пластмассовых предметов оплавилась от жара.

Ранее в частном доме в ингушском селе Новый Редант произошел взрыв газа, подбросивший крышу здания в воздух. Происшествие попало на видео. Как стало известно, причиной взрыва стала утечка газа. В результате пострадали 66-летняя россиянка и ее сын.

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      Константин Лысяков
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