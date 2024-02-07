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12:57, 7 февраля 2024Россия

Подбросивший в воздух крышу дома взрыв в российском регионе сняли на видео

Взрыв газа в жилом доме в Ингушетии сняли на видео
СюжетВзрыв в Сочи

Взрыв газа в жилом доме ингушском селе Новый Редант сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что из-за большой мощности взрыва крыша здания взлетела в воздух и разлетелась на множество обломков. Также в доме выбило окна.

О происшествии стало известно 7 февраля. Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа, пишет Telegram-канал Mash Gor. По его данным, пострадавшие — 66-летняя россиянка и ее сын. Их госпитализировали.

Ранее три человека пострадали из-за взрыва газа в пекарне в Сочи. Его причиной стала разгерметизация баллона с топливом. Раненых доставили в реанимацию в тяжелом состоянии и с сильными ожогами тела.

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      Константин Лысяков
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