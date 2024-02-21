Россиянин разместил комментарии и стал фигурантом дела о призывах к терроризму

Жителя Железногорска обвинили в призывах к терроризму из-за комментариев в сети

Жителя Железногорска обвинили в публичных призывах к терроризму из-за комментариев в сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Красноярскому краю.

Как уточняет ведомство, мужчина на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал комментарии с призывами к насильственной смене конституционного строя и агрессивным действиям в отношении представителей органов власти. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет») УК РФ.

Ранее уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму возбудили и в отношении американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов). Поводом для этого послужило его выступление на канале Fox News, где политик призывал россиян к покушениям на президента РФ.