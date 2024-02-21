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17:20, 21 февраля 2024Россия

Россиянка лишила отца не вернувшегося с СВО солдата выплат от государства

На Урале женщина лишила отца не вернувшегося с СВО солдата выплат от государства

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Жительница Свердловской области оставила отца не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) бойца без выплат от государства. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург Онлайн».

Пришедшей в военкомат после похорон сына россиянке объяснили, что выплата будет поделена между детьми, матерью, вдовой и отцом солдата. При этом отец военнослужащего — бывший муж женщины — 20 лет находился в розыске за неуплату алиментов. Мужчина не был лишен родительских прав, следовательно, он имел право на получение выплаты.

Мать бойца обратилась в суд с требованием лишить отца военнослужащего права на получение выплаты. Ее иск был удовлетворен.

Ранее в Свердловской области мать участника СВО вскрыла цинковый гроб с телом сына из-за риска лишиться государственных выплат. Родственница военнослужащего сделали это из опасения, что не получит денег из-за медицинского заключения, согласно которому мужчины не стало из-за сильного душевного волнения, а не из-за полученных в бою ранений.

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