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15:27, 21 февраля 2024Среда обитания

Россиянка обвинила городской памятник в помехах возрождению русской цивилизации

Жительницу Белгорода возмутила посвященная зависимости от соцсетей скульптура

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Жительница Белгорода пожаловалась на скульптуру, которая, по ее словам, мешает «возрождению русской цивилизации». Об этом сообщил Telegram-канал «Белгород №1».

Скульптура выполнена в виде человека, голова которого увязла в большом куске камня. Монумент символизируют зависимость людей от соцсетей и медиа.

По мнению женщины, композиция «устарела в идейно-смысловом, художественно-эстетическом и духовно-нравственном отношении». Монумент оскорбляет чувства белгородцев, не способствует «поднятию и укреплению духа в наше суровое военное время» и не соответствует «духу и ценностям русской культуры, на основании которых в настоящее время осуществляется возрождение русской цивилизации», заявила она. В мэрии обещали разобраться в ситуации.

Ранее в Верхнеуральске двухметровую скульптуру установили на задвижку газопровода. Члены городского движения «Наследие» посчитали, что арт-объект может взорваться, если произойдет утечка.

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      Мария Черкасова
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