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13:47, 21 февраля 2024Россия

Россиянка родила в 17 лет и оставила младенца на улице

17-летняя жительница Воронежа оставила новорожденного ребенка на улице

Фото: Unsplash

Несовершеннолетняя девушка родила и оставила ребенка на улице в Воронеже. Спасти его не удалось. О происшествии в Левобережном районе сообщает Telegram-канал «Воронежское».

По словам 17-летней горожанки, она родила самостоятельно. Девушка добавила, что сразу после рождения ребенок не подавал признаков жизни.

Прибывшие на место следователи опросили россиянку и осмотрели место происшествия. Для выяснения обстоятельств случившегося назначена судебная экспертиза.

Ранее жительница Омской области тайно родила и оставила ребенка в парке. На допросе женщина пояснила, что младенец ей не нужен. После внезапно состоявшихся родов она решила избавиться от ребенка.

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      Алан Босиков
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