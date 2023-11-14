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10:43, 14 ноября 2023Россия

Россиянка родила ребенка в парке и бросила его там из-за ненадобности

В Омской области женщина тайно родила в парке ребенка и бросила его там

Фото: Asher Ward / Unsplash

В Омской области женщина тайно родила ребенка в парке и оставила его там, так как он оказался ей не нужен. Об этом сообщает прокуратура российского региона на своем сайте.

Женщина бросила ребенка в парке еще в конце сентября, однако о произошедшем стало известно только сейчас. Новорожденного без одежды заметила идущая на работу прохожая, которая и сообщила о находке в экстренные службы.

«Как пояснила на допросе 33-летняя подозреваемая (которая уже воспитывает 2-летнюю дочь), второй ребенок ей был не нужен, о беременности никто не знал, включая родственников и сожителя, проживающего отдельно. Роды наступили внезапно во время ее прогулки в парке, где она и решила оставить младенца», — сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что женщина вину признала, новорожденного ребенка передали на воспитание в приемную семью. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее жительница села Дивеево в Нижегородской области родила в бане недоношенную дочку и закопала ее в огороде. Женщина уверяет, что младенец не подавал признаков жизни, поэтому она взяла ведро, в которое родила его, и закопала на территории своего участка.

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      Анастасия Шейкина
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