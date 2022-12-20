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12:08, 20 декабря 2022Россия

Россиянка родила в бане дочь и закопала ее в огороде

Жительница Нижегородской области закопала в огороде свою новорожденную дочь

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Жительница села Дивеево в Нижегородской области родила в бане недоношенную дочку и закопала ее в своем огороде. Об этом сообщает Telegram-канал «R2N — Нижний Новгород».

Как пишут авторы поста, россиянка находилась на седьмом месяце беременности. Женщина уверяет, что младенец не подавал признаков жизни, поэтому она взяла ведро, в которое родила его, и закопала на территории придомового участка.

По факту обнаружения тела девочки Следственный комитет (СК) Нижегородской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте ведомства. По информации следствия, 32-летняя женщина состояла в больнице на учете по беременности, однако не обращалась к врачам ни до, ни после родов. Кроме того, она находилась под наблюдением у психиатра.

При осмотре тела девочки признаков насильственной гибели не обнаружено, сообщает СК. Точную причину смерти младенца определит судебно-медицинская экспертиза.

Похожий случай произошел в Челябинской области. Там жительница села в Аргаяшском районе родила недоношенного ребенка и бросила его тело в туалет частного дома. Как стало известно, женщина узнала о беременности на позднем сроке. Роды прошли дома. К приезду медиков младенец был уже мертв.

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Константин Лысяков
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