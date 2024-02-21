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19:39, 21 февраля 2024Силовые структуры

Россиянка вышла замуж ради аннулирования дорожных штрафов

Под Пермью женщина вышла замуж, чтобы избежать оплаты дорожных штрафов

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Пермской области местная жительница вышла замуж и сменила фамилию, чтобы избежать оплаты 71 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной службе судебных приставов.

По данным ведомства, у женщины накопились дорожные штрафы на сумму более 50 тысяч рублей, однако оплачивать их она не хотела. Судебным приставам не удавалось застать пермячку дома, а также найти зарегистрированное на нее имущество и деньги в банках для погашения долга.

После очередного обновления запросов ведомство узнало из ЗАГСа, что разыскиваемая женщина теперь носит другую фамилию. По версии приставов, пермячка посчитала, что выписанные на ее девичью фамилию штрафы аннулируются. Однако ведомство обнаружило у женщины счет в банке и списало с него всю задолженность.

Ранее сообщалось, что в Москве будут судить адвоката, обманувшего мать клиента на 800 тысяч рублей.

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      Илона Палей
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