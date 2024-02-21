Российский бизнесмен назвал число заказов подушек с фото Мизулиной

Бизнесмен Бокарев: только две подушки с фото Мизулиной заказали в магазине

Российский бизнесмен Данила Бокарев назвал число заказов подушек с фото главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Соответствующее интервью публикует Daily Storm.

Предприниматель рассказал, что идею создания данной дакиматуры придумал самостоятельно. «После анализа рынка я понял, что есть спрос на нее, и добавил ее в ассортимент», — уточнил он.

При этом, по словам продавца, на текущий момент было только два заказа упомянутого изделия. Директор магазина подчеркнул, что, по его мнению, сама Мизулина не против продажи таких сувениров.

«Екатерина Мизулина к нам не обращалась. Тут ничего оскорбляющего нет, мы взяли фотографию из открытых источников, как делаем с другими заказами. Эти люди — знаменитости, их частную жизнь мы не трогаем. Я думаю, она против не будет. Если будет, то свяжется с нами», — высказался Бокарев.

В январе Инстасамку на видео в новом образе сравнили в сети с Мизулиной. На размещенных кадрах 23-летняя исполнительница предстала в черном корсете и облегающем платье с абстрактным красно-черным принтом.

