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21:40, 21 февраля 2024Ценности

Российский бизнесмен назвал число заказов подушек с фото Мизулиной

Бизнесмен Бокарев: только две подушки с фото Мизулиной заказали в магазине

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Российский бизнесмен Данила Бокарев назвал число заказов подушек с фото главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Соответствующее интервью публикует Daily Storm.

Предприниматель рассказал, что идею создания данной дакиматуры придумал самостоятельно. «После анализа рынка я понял, что есть спрос на нее, и добавил ее в ассортимент», — уточнил он.

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При этом, по словам продавца, на текущий момент было только два заказа упомянутого изделия. Директор магазина подчеркнул, что, по его мнению, сама Мизулина не против продажи таких сувениров.

«Екатерина Мизулина к нам не обращалась. Тут ничего оскорбляющего нет, мы взяли фотографию из открытых источников, как делаем с другими заказами. Эти люди — знаменитости, их частную жизнь мы не трогаем. Я думаю, она против не будет. Если будет, то свяжется с нами», — высказался Бокарев.

В январе Инстасамку на видео в новом образе сравнили в сети с Мизулиной. На размещенных кадрах 23-летняя исполнительница предстала в черном корсете и облегающем платье с абстрактным красно-черным принтом.

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      Карина Черных
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