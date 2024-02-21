Российский экс-заключенный попал под следствие за избиение пасынка табуретом

В Кузбассе возбудили дело против экс-заключенного, избивавшего пасынка табуретом

В Кузбассе возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 36-летнего жителя города Анжеро-Судженск за избиения восьмилетнего пасынка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчину обвинили в преступлении по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») УК РФ. По версии следствия, с мая 2023-го по февраль 2024 года мужчина систематически бил ребенка по телу руками, ногами и табуретом. Об истязаниях сына в полицию сообщила его мать.

Фигуранта задержали, на допросе он дал признательные показания. Решается вопрос о его заключении под стражу. Ребенка изъяли из семьи и передали в социальное учреждение. В ходе расследования дела будет дана оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Тверской области арестовали женщину, семь лет издевавшуюся над своими детьми.