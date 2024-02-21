Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:51, 21 февраля 2024Силовые структуры

Российский экс-заключенный попал под следствие за избиение пасынка табуретом

В Кузбассе возбудили дело против экс-заключенного, избивавшего пасынка табуретом

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Кузбассе возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 36-летнего жителя города Анжеро-Судженск за избиения восьмилетнего пасынка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчину обвинили в преступлении по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») УК РФ. По версии следствия, с мая 2023-го по февраль 2024 года мужчина систематически бил ребенка по телу руками, ногами и табуретом. Об истязаниях сына в полицию сообщила его мать.

Фигуранта задержали, на допросе он дал признательные показания. Решается вопрос о его заключении под стражу. Ребенка изъяли из семьи и передали в социальное учреждение. В ходе расследования дела будет дана оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Тверской области арестовали женщину, семь лет издевавшуюся над своими детьми.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Запорожская АЭС отключена от последней внешней линии электропередачи. ВСУ продолжают обстреливать ее

      Угрожавший ножом полицейским россиянин пойдет под суд

      В сети высмеяли новый выход Селены Гомес в свет фразой «съела своего парня»

      В России появится система СМС-оповещений об опасности в школах

      Жена добровольца из «Шторм Z» недосчиталась денег на его карте и забила тревогу

      Украинские войска нанесли удар по больнице в Донецке

      Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют

      Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав мира

      Иностранца осудят за совершенную девять лет расправу над россиянкой

      Раскрыто место съемок «Бегущего по лезвию 2099»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше