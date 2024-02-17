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10:20, 17 февраля 2024Силовые структуры

Семь лет избивавшую дочь вешалкой и морившую голодом сына мать арестовали

В Тверской области арестовали женщину, семь лет издевавшуюся над своими детьми

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Тверской области арестовали женщину, которая семь лет издевалась над своими несовершеннолетними детьми. Об этом пишет «МК».

Уточняется, что ее будут судить по статье 117 Уголовного кодекса России («Истязание»). Вину задержанная не признает, ее поместили под стражу до 14 апреля включительно.

По данным источника, мать совершала преступления с апреля 2016 года по декабрь 2023-го. Она избивала дочь руками, вешалкой и другими предметами домашнего обихода, а сына морила голодом. Из-за этого мальчик попал в больницу.

Ранее в Московской области задержали 56-летнего россиянина по подозрению в покушении на 49-летнюю бывшую жену. Мужчина сначала избил экс-супругу, а потом несколько раз выстрелил в нее из револьвера.

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      Алина Черненко
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