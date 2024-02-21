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08:19, 21 февраля 2024Силовые структуры

Российский моряк расправился с сожительницей и ранил ее нового возлюбленного

На Камчатке суд приговорил мужчину к 15 годам за убийство сожительницы

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Петропавловск — Камчатский городской суд приговорил 41-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за расправу над сожительницей и покушение на жизнь ее нового возлюбленного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Камчатке.

Осужденный работал моряком. В сентябре 2023 года, вернувшись с рейса, он узнал, что сожительница уходит от него к его другу. На следующий день мужчина не справился с ревностью и подрался с другом. В какой-то момент подсудимый схватил нож и не менее восьми раз ударил им оппонента.

В это время женщина позвонила в полицию и скорую помощь, а после вступила в конфликт с бывшим. Мужчина избил и ее, а потом четыре раза ударил ножом, чем лишил жизни. Возлюбленный женщины был госпитализирован и выжил.

Мужчину признали виновным по статьям 30, 105 и 105 УК РФ.

Ранее в Мурманской области суд приговорил местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за расправу над сожительницей.

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      Варвара Митина
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