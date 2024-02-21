Российский солдат подбодрил напуганного пленного бойца ВСУ рукопожатием

«РВ»: солдат ВС России пожал руку пленному бойцу ВСУ, чтобы его успокоить

Военнослужащий ВС России подбодрил напуганного пленного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи рукопожатия. Солдат пожал ему руку, чтобы тот успокоился и смог выбраться из окопа, инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По информации источника, видео снято после того, как российские военные смогли захватить окопы противника. При этом они успокаивали попавших в плен украинских бойцов, объясняя, что ничего плохого с ними уже не случится.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о судьбе иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, после окончания спецоперации (СВО). Он напомнил, что, согласно российскому законодательству, они являются военными преступниками со всеми вытекающими отсюда последствиями.