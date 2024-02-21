Российский солдат подбодрил напуганного пленного бойца ВСУ рукопожатием
Военнослужащий ВС России подбодрил напуганного пленного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи рукопожатия. Солдат пожал ему руку, чтобы тот успокоился и смог выбраться из окопа, инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
По информации источника, видео снято после того, как российские военные смогли захватить окопы противника. При этом они успокаивали попавших в плен украинских бойцов, объясняя, что ничего плохого с ними уже не случится.
Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о судьбе иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, после окончания спецоперации (СВО). Он напомнил, что, согласно российскому законодательству, они являются военными преступниками со всеми вытекающими отсюда последствиями.