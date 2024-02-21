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06:31, 21 февраля 2024Мир

Военный рассказал о судьбе иностранных наемников ВСУ после окончания СВО

Полковник Матвийчук: иностранные наемники ВСУ после окончания СВО будут осуждены

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Иностранные граждане, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, согласно российскому законодательству, — военные преступники со всеми вытекающими отсюда последствиями, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» специалист рассказал о судьбе наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) после окончания специальной военной операции (СВО).

«Я полагаю, что они будут осуждены на различные сроки заключения, в зависимости от степени их преступности. Но я думаю, что они получат достаточно большие сроки, возможно, даже пожизненно. Так как, например, грузинские головорезы засветились в уничтожении наших пленных и нарушении международных прав ведения войны. Я думаю, что их ждет малоприятное будущее», — высказался Матвийчук.

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Ранее в Минобороны России сообщили, что в боях за Авдеевку участвовали канадские и грузинские наемники. Такой информацией с российскими военными поделился пленный командир роты «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

19 февраля начальник Главного оперативного управления, первый замначальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковник Сергей Рудской обвинил военных НАТО в том, что они под видом наемников управляют системами противовоздушной обороны (ПВО), реактивными системами залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактическими комплексами (ОТК) на Украине.

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