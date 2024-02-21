Российский военный раскрыл приведший к поражению ВСУ обманный маневр в Авдеевке

Военный Тор раскрыл обманный маневр ВС России в Авдеевке, застигший ВСУ врасплох

Российский военнослужащий с позывным Тор раскрыл приведший к поражению Вооруженных сил Украины (ВСУ) обманный маневр ВС РФ в Авдеевке. Благодаря ему противник был застигнут врасплох, так как сконцентрировал свои силы на одном участке и пропустил атаку на другом, передает РИА Новости.

«Чтобы та группа заняла Третью улицу, нам пришлось вызывать на себя удар — ехать с двумя танками и с "бэхой", прорываться через "Царскую охоту" (заброшенный туристический комплекс). Нас там атаковала артиллерия. Они на нас обратили внимание и дали возможность людям пройти», — объяснил стратегию российский боец.

По его словам, заметив группу ВС России с танками, украинская сторона бросила всю свою артиллерию на уничтожение этой цели. «Полночи били кассетами, дронами, мы отбивались. И когда нам дали команду отойти — мы ушли», — отметил военный.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Глава Минобороны отметил, что грамотно спланированная операция может войти в учебники военного ведомства.