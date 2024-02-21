Российской журналистке продлили арест за связи с иностранной организацией

Суд продлил арест журналистке Новак за сотрудничество с иностранной организацией

Лефортовский суд Москвы продлил арест российской журналистке из Читы Нике Новак по обвинению в сотрудничестве с иностранной организацией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Журналистка будет находиться в СИЗО до 25 мая.

Новак обвиняется по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Москве следователи возбудили дело в отношении журналистки Марии Бароновой. Журналистка проходит обвиняемой по статье 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ») КоАП РФ.