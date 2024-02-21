Депутат Ниметуллаев: Крынки стали символом безразличия Зеленского к бойцам ВСУ

Село Крынки стало символом безразличия президента Украины Владимира Зеленского к судьбе бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ). Такое мнение выразил глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев, передает РИА Новости.

«Крынки стали символом бездушия и безразличия Зеленского к украинским гражданам, призванным в ВСУ и брошенным на верную смерть во имя политической авантюры киевского режима», — заявил депутат.

Наплевательское отношение президента республики к жизням своих граждан Ниметуллаев объяснил тем, что первостепенно Зеленский стремится угодить покровителям с Запада, отрабатывая вложенные в него средства.

«С другой стороны Крынки — это символ героизма, самоотдачи и подвига российских военных, защитивших мирное население и не оставивших врагу никаких шансов на продвижение вглубь региона. Победа будет за нами», — заверил Рустем Ниметуллаев.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что взятие под контроль российскими войсками села Крынки в Херсонской области ставит точку в контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Президент России Владимир Путин призвал оставшихся в населенном пункте украинских военных сдаваться в плен.