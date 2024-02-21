Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:13, 21 февраля 2024Бывший СССР

Село Крынки назвали символом бездушия Зеленского

Депутат Ниметуллаев: Крынки стали символом безразличия Зеленского к бойцам ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Село Крынки стало символом безразличия президента Украины Владимира Зеленского к судьбе бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ). Такое мнение выразил глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев, передает РИА Новости.

«Крынки стали символом бездушия и безразличия Зеленского к украинским гражданам, призванным в ВСУ и брошенным на верную смерть во имя политической авантюры киевского режима», — заявил депутат.

Наплевательское отношение президента республики к жизням своих граждан Ниметуллаев объяснил тем, что первостепенно Зеленский стремится угодить покровителям с Запада, отрабатывая вложенные в него средства.

«С другой стороны Крынки — это символ героизма, самоотдачи и подвига российских военных, защитивших мирное население и не оставивших врагу никаких шансов на продвижение вглубь региона. Победа будет за нами», — заверил Рустем Ниметуллаев.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что взятие под контроль российскими войсками села Крынки в Херсонской области ставит точку в контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Президент России Владимир Путин призвал оставшихся в населенном пункте украинских военных сдаваться в плен.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Разрушительная потеря». Украинские военные назвали количество попавших в плен солдат ВСУ в Авдеевке

      Село Крынки назвали символом бездушия Зеленского

      Секс с эскортницей помог сохранить брак десяткам женатых клиентов

      В ЕС подняли вопрос о случаях сексуализированного насилия при помощи дипфейков

      Математическая задача для детей разозлила пользователей сети

      Глава Генштаба вручил госнаграды отличившимся в Авдеевке военнослужащим

      Россиянам предложили выбирать иномарки дороже трех миллионов рублей

      Глава Генштаба посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО

      Россиян предупредили о наказании за удобрения на даче

      В ЛНР оценили эффективность украинской ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше