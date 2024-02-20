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22:04, 20 февраля 2024Россия

Путин призвал оставшихся в Крынках украинских военных сдаваться в плен

Путин предложил оставшимся в Крынках военным ВСУ сдаваться в плен
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Направление новых украинских отрядов на плацдарм в районе Крынок был безрассудным. Военные ВСУ «лезли и лезли» в ловушку, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, пишет ТАСС.

Российский глава обратил внимание министра на то, что Украина может повторить свои попытки закрепиться в этом месте.

«Безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия. Это как ловушка: лезли и лезли в эту ловушку», — подчеркнул Путин.

Президент РФ обратил внимание и на сдачи военных ВСУ в плен в районе Крынок.

«Если кто-то остался — не нужно, как вы докладывали мне, плакать по радиосвязи, умолять об эвакуации. Пусть сдаются в плен», — отметил Путин во время встречи с Шойгу.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что взятие под контроль российскими войсками села Крынки в Херсонской области ставит точку в контрнаступлении Вооруженных сил Украины. По его словам, взятие Крынок под контроль было непростым, так как приходилось отслеживать лодки с противником и не допускать наращивание им сил.

В свою очередь, Владимир Путин допустил, что Украина может вновь атаковать село Крынки. В ответ Шойгу заверил главу государства, что для ВСУ это будет «дорога в один конец».

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      Марина Совина
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