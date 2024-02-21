Следствие ходатайствовало об аресте россиянина за госизмену

В суд Москвы поступило ходатайство об аресте россиянина Мартынова за госизмену

В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство об аресте россиянина по фамилии Мартынов, обвиненного в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

По данным источника, судебное заседание пройдет в закрытом режиме в течение дня. Мужчину задержали сотрудники ФСБ, ему грозит от 12 до 20 лет заключения. Подробности дела не раскрываются из-за секретности.

Ранее сообщалось, что в Карелии суд дал девять лет студенту Васюренко за госизмену и призывы вступить в ряды Вооруженных сил Украины.