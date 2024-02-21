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13:50, 21 февраля 2024Мир

Словакия продлила предоставление убежища для украинцев

Словакия продлила предоставление убежища для украинцев до марта 2025 года

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Словакия продляет предоставление убежища жителям Украины до марта 2025 года. Об этом со ссылкой на постановления правительства страны сообщает РИА Новости.

«Предлагается определить предоставление временного убежища на территории Словакии до 4 марта 2025 года», — говорится в пояснительной записке к постановлению, одобренного кабмином.

Отмечается, что срок предоставления убежища был продлен на год, поскольку ранее он действовал до 4 марта 2024 года.

Ранее в Германии раскрыли граждан Румынии, которые притворялись украинцами ради получения пособий. Они назывались украинцами, которые покинули зону конфликта и нуждаются в поддержке, как и все беженцы. Им предоставлялись все условия: проживание, питание и помощь.

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      Виктория Кондратьева
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