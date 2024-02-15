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15:37, 15 февраля 2024Мир

Румыны в Германии притворялись украинцами и получали деньги и жилье

Digi24: в ФРГ граждане Румынии притворялись украинцами ради получения пособий
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Германии раскрыли граждан Румынии, которые притворялись украинцами ради получения пособий. Об преступной схеме сообщает румынский телеканал Digi24.

Отмечается, что румыны появлялись в тех местах, где немецкие власти предлагали помощь беженцам. Они назывались украинцами, которые покинули зону конфликта и нуждаются в поддержке, как и все беженцы. Им предоставлялись все условия: проживание, питание и помощь.

Позже несколько волонтеров поняли, что многие беженцы не говорят на украинском, было начато расследование. Выяснилось, что только на юго-западе страны проживает более 1,3 тысячи человек, которые не являются беженцами из Украины, а лишь делают вид, что приехали оттуда.

Ранее статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир раскрыл данные о количестве въехавших в страну в 2023 году украинцев. Согласно предоставленным немецким ведомством данным, в течение прошедшего года в ФРГ въехали почти 300 тысяч украинцев.

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      Семен Александров
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