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07:00, 31 января 2024Мир

В Германии раскрыли данные о количестве въехавших в страну в 2023 году украинцев

В Германии заявили о почти 300 тысячах въехавших в ФРГ в 2023 году украинцах

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир раскрыл данные о количестве въехавших в страну в 2023 году украинцев. Согласно предоставленным немецким ведомством данным, в течение прошедшего года в ФРГ въехали почти 300 тысяч украинцев. «Лента.ру» ознакомилась с опубликованной немецким бундестагом информацией статс-секретаря.

Данные о въехавших в страну украинцах Оздемир предоставил в рамках ответа на парламентский запрос депутата бундестага от оппозиционного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) Торстена Фрея.

«Сколько украинцев было зарегистрировано ежемесячно в период с января по декабрь 2023 года, которые въехали в Германию в связи с войной в Украине (...), и сколько украинцев с видом на жительство (...) снова покинули Германию в 2023 году?» — спрашивал ранее парламентарий.

В свою очередь, Оздемир заявил, что информация об украинских беженцах была взята из Центрального реестра иностранных граждан Германии. Ответ на вопрос статс-секретарь предоставил в форме таблицы с разбивкой по месяцам. Согласно опубликованным данным, всего в 2023 году в Германию въехало 293 117 украинцев, а выехало за тот же период 95 915 украинцев с видом на жительство.

Ранее лидер крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель призвала беженцев с Украины вернуться в страну после окончания военного конфликта. Она также назвала ошибкой обеспечение их социальными выплатами.

«Все украинцы должны будут отправиться домой. В любом случае им нужно будет восстанавливать свою страну», — заявила политик.

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      Кирилл Садовский
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