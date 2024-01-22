В Германии призвали украинских беженцев уехать после окончания конфликта

Лидер «АдГ» Вайдель: беженцы с Украины должны покинуть ФРГ после конфликта

Лидер крайне правой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Алиса Вайдель призвала беженцев с Украины вернуться в страну после окончания военного конфликта. Об этом она заявила в интервью The Financial Times.

Вайдель ответила на вопрос об украинских беженцах в контексте планов по ужесточению миграционного законодательства. По ее мнению, у них нет будущего в ФРГ в долгосрочной перспективе.

«Все украинцы должны будут отправиться домой. В любом случае им нужно будет восстанавливать свою страну», — заявила политик. Она также назвала ошибкой обеспечение их социальными выплатами.

Ранее Вайдель допустила референдум о выходе из Европейского союза (ЕС) в случае прихода «АдГ» к власти. Она отметила, что в случае попадания партии в правительство Германия предложила бы реформу объединения.