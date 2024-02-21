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09:14, 21 февраля 2024Интернет и СМИ

Врач дал совет для эффективного формирования полезных привычек

Врач Продеус: для формирования привычки выпивать стакан воды утром нужно 45 дней

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Врач-аллерголог и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дал россиянам совет для эффективного формирования полезных привычек. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Специалист рассказал, что для формирования привычек необходимо регулярно повторять действие в течение определенного времени. К примеру, по словам медика, чтобы сформировать привычку есть фрукты вместо сладостей, необходимо затратить 18 дней.

«Выпивать стакан воды с утра — на эту привычку вам нужно затратить почти 1,5 месяца — 45 дней», — отметил Продеус. Для выработки привычки делать зарядку по утрам в течение 15 минут необходимо 254 дня, продолжил иммунолог.

Ранее врачи Елена Малышева и Герман Гандельман назвали три продукта, употребление которых снижает риск инфарктов и инсультов. Они посоветовали тем, кто хочет избежать этих заболеваний, включить в рацион фундук.

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      Олег Давыдов
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