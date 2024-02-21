Список подлежащих изъятию книг утратил актуальность

АКИТ: список книг, которые подлежат изъятию, не имеет отношения к реальности

Разработанный в России список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России), утратил актуальность. Об этом сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, пишет РИА Новости.

Он добавил, что созданный в 2022 году перечень уже не имеет отношения к реальности, что можно легко проверить.

«Такой список действительно существовал, но он был сформирован в период обсуждения законопроекта в Государственной Думе. Отрасль хотела наглядно продемонстрировать, что могло бы попасть под действие закона, если не были бы разработаны четкие критерии», — подчеркнул Соколов.

Ранее стало известно, что российский маркетплейс «Мегамаркет» подтвердил снятие с продажи книг, которые вошли в список ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ.

Среди произведений, вошедших в перечень, были работы таких авторов, как Федор Достоевский, Стивен Кинг, Харуки Мураками, Марсель Пруст, Оскар Уайльд и Стефан Цвейг. Отмечалось, что список был сформирован еще в декабре 2022 года по инициативе АКИТ.