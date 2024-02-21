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12:59, 21 февраля 2024Культура

Стало известно о тайном романе Кологривого и Муцениеце

KP.RU: звезда «Слова пацана» Кологривый встречался с Муцениеце втайне от жены

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Звезда сериала «Слово пацана», актер Никита Кологривый тайно встречался с актрисой Агатой Муцениеце во время съемок фильма «Я — медведь». Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на окружение артистки.

«С Кологривым Агата знакома с 2021 года, еще со съемок фильма «В клетке-2». Но роман у них начался только этим летом, уже на другой съемочной площадке. Правда, их отношения были недолгими. Уже осенью они перестали общаться», — сообщил источник.

Окружение Муцениеце уточнило, что актриса не воспринимала эти отношения всерьез. Кроме того, об их романе узнала супруга Кологривого, после чего чета распалась.

Сам Кологривый ранее отрицал эту информацию. Летом 2023 года Муцениеце выкладывала в сети видеокадры, на которых обнимала актера и называла себя «Агата Кологривая». «Это был проект. Тем, кто смотрит влоги и знает актеров, даже объяснять ничего не надо. А слухи пусть пускают и дальше!» — заявлял артист.

Ранее Муцениеце потребовала от бывшего мужа, артиста Павла Прилучного, треть его заработка на содержание их двоих общих детей.

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      Мария Рюрикова
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